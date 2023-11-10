Dilan Polat dedikodusu, bir şehri karıştırdı: Herkes kuyumcuya koştu

Türkiye Dilan-Engin Polat soruşturmasını konuşurken gerçek olmayan bir haber Ordu'da karışıklığa neden oldu. Bir kuyumcunun Polat soruşturmasında tutuklandığı dedikodusu yayıldı. Mynet'in haberine göre kuyumcuda değerli eşyalarını tutanlar paralarını kaybetme korkusu yaşayarak kuyumcuya akın etti.

TUTUKLANMIŞLARDI

Lüks yaşantısıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bazı illerde operasyon devam ederken gözaltı sayısı da artıyor.

Medyada sıkça yer bulan Polat ailesinin adli süreci sonrası ortaya çıkan bir dedikodu Ordu'da karışıklığa neden oldu. Fatsa ilçesinde kuyumculuk yapan bir şahsın Polat soruşturması kapsamında tutuklandığı iddiası bir anda hızla yayıldı. O kuyumcuda değerli eşyaları bulunan vatandaşlar ise paralarını kurtarmak için kuyumcuya akın etti.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adem Metan, "Günün en enterasan haberi Ordu’dan sanırım. Fatsa’da halkın güvendiği, ziynet eşyalarını emanet bıraktığı kuyumcunun Dilan - Engin Polat davasında tutuklandığına dair dedikodu yayılmış. Öyle olunca da emanette ziynet eşyası olan Fatsalılar kuyumcu dükkanına akın etmiş." ifadelerini kullandı.