Ankara Emniyeti'nden gündem olan 15 Temmuz paylaşımı: Sildiği gönderiyi yeniden paylaştı

15 Temmuz darbe girişimine karşı yeni görüntüler paylaşan Ankara Emniyeti, bir süre sonra paylaşımını sildi.

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X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün yaptığı darbe girişimine ilişkin ilk defa yayınlanan görüntüleri yayınladı.

Paylaşımda “O Hain Geceyi Unutmadık, Unutturmayacağız” denildi.

Videoda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı yapılan anlar yer aldı. Kamera görüntülerinde, bina girişi TOMA’lar ile kapatılıyor, ardından kapalı haldeki yol, saat 00.21'de TOMA'ların darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor.

Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte çatışma başlıyor. Vatandaşların ve polislerin, darbecilerin karşılarında durmaları da kayıtlarda yer alıyor.

Yargıtay'ın AYM hakkında verdiği karar sonrası Ankara'da tepki yürüyüşleri yapılması planlanırken bu paylaşımın yapılması dikkat çekmitşi.

AYM'ye mesaj veriliyor eleştirileri yapılmasının ardından yapılan paylaşım silindi. Gazeteci Alican Uludağ, yaptığı paylaşımında, "Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün, 15 Temmuz ile ilgili paylaştığı tweet, AYM'ye mesaj veriliyor eleştirisi sonrasında silindi" yazdı.

YENİDEN PAYLAŞTI

Gönderiyi silmesinin ardından gündem olan Ankara Emniyeti, aynı paylaşımı tekrar yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ankara Anayasa Mahkemesi (AYM) Emniyet 15 Temmuz anmaları
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