CHP'den 10 Kasım videosu: Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için bir video hazırladı.

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CHP, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla andı.

Resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır." Ülkemizin kurucusu ve ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 85. yılında özlemle ve saygıyla anıyoruz" notu yer aldı.

Paylaşılan videoda; Atatürk'ün vefatının ardından yayınlanan radyo anonsları ve Atatürk'ün cenazesinden görüntüler yer aldı.

Kaynak: ANKA

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CHP 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk
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