Dilan Polat Davasında Mahkeme Kararını Verdi

Karapara akladıkları iddiasıyla haklarında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve tutuklu bulunan Polat çifti dahil 5 kişinin tutukluluk incelemesinde mahkeme kararını verdi.

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Dilan Polat Davasında Mahkeme Kararını Verdi

'Kara para aklama' iddiasıyla haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Dilan ve Engin Polat çifti dahil 28 sanık, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat’ın aylık tutukluluk incelemesi bugün, mahkemede nöbetçi olan hakim tarafından yapıldı. Tutuklu 5 sanık hakkındaki kararını açıklayan hakim, tüm delillerin toplanmamış olması ve şüpheliler hakkında kaçma şüphesi olması gerekçesiyle tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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