Dikkat çeken yorum: Erdoğan kimi terse yatırdı?

Karar yazarı Akif Beki, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un cinsel yönelimi ve Abdulhamid isimli bir sosyal medya kullanıcısıyla yaşadığı gerilim nedeniyle tabiri caizse linç edildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kültür-sanat gibi, spor gibi hepimizi müşterek değerlerimiz, sevinçlerimiz, gururlarımız etrafında birleştirmesi gereken alanları ne yazık ki bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz" ifadesini kullanmasını köşesine taşıdı.

Beki, Erdoğan'ın bu sözlerinin Karakurt'u hedef alanlara 'dur' ihtarı olarak anlaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"Feshane'deki sergiye saldırılara dahi set çekip tepki gösterdiğine yorabilirdiniz. 'Metrobüslerde, metrolarda insanlarımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklar'dan kastıysa açık, kapalı ayırmadan her türlü ayrımcılık ve nefret suçuna tavırdı sanki.

Çünkü devamında 'herkes, vatandaş olsun olmasın tüm bireylerin var olma, yaşama, kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir' diyordu. Aksi halde 'milletimiz ve yargı önünde hesap vermeye mahkûm'dular.

Cumhurbaşkanı ayrıca bu olayları, 'zaman zaman hortlayan' tekil ve 'bir avuç azgın azınlık' vukuatı olarak görüyordu. Bu haber, iyi haberdi; eğer arkası gelirse tabii. Fakat bakanlar toplantısından çıkıştaki konuşması, daha detaylıydı.

Ve orada örtülülere, takkelilere yönelik tacizlerden özellikle söz ediyordu. Ebrar'ın, kadın milli voleybolcuların ve giyimine sataşılan açıkların adını ise özelde anmıyordu. Onları genel bir paranteze sıkıştırarak, dolaylı bir mesajla tartışmanın önünü kesip savuşturuyordu.

Kimi muhalifler; 'bu kadarına bile sevindirik oldunuz, oysa iki tarafa da ortaladığı yok, sizi ayakta uyutarak terse yatırdı' diye yeriliyor.

'BU GİDİŞ, HAYRA ALAMET BİR GİDİŞ DEĞİL'

Öyleyse bile bu zararsız bir terse yatma, ne çıkar! Davanın boş yapan ham softa, kara yobaz azgınlarını da terse yatırıyorsa hiç kimseyi yatırmamasından iyidir. Yoksa bu gidiş, hayra alâmet bir gidiş değil. Kadınların örtüsü, etek boyu, cinsellik, sergi, konser ve içki hayhuyu arasında neye boğulduğunu anlamayacak millet.

Davanın garibanlarının gündemini sevmiyor boş yapanlar. Her Abdülhamid'i Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülhamid'i de din, fesiyse milli devlet sembolü sanıp kutsayan herzevekillerden ne beklenir!

Keçi heykeli görünce şeytan ve Tapınak Şövalyeleri görmüş gibi olanlar, İBB'yi kışkırtmakla suçluyor. Uğradığı saldırıyı tahrik etmekten de saldırıya uğrayan sorumlu tutuluyor. Çünkü güya dinlerine bir şey söyleniyor, kutsallarına laf ediliyor zannetmelerine sebep olmuş sergi.

'HUKUKUN TEK GÖZÜ AÇIK'

Feshane'deki İBB sergisine saldıranlar mı halkı kışkırtıyordu, sergisi saldırıya uğrayan İBB mi? Soruşturma İBB'ye açıldı. Örtülüye metroda laf atıp sataşan mı savcılığa çekilmiyor, tüm açıklara camiden gâliz hakaretle dil uzatan mı? Açıklara dil uzatan.

Yargının siyasallaşması, çifte standart getirir. Adalet, bir tarafa kör. Diğerinin nefret suçlarını görüyor sadece. Hukukun tek gözü açık, hangisi olduğu da ortada."

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