OVP'ye Göre Dolar Kaç TL Olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Plan (OVP) açıkladı. Yılmaz’ın açıkladığı verilerde dolar/TL için yapılan tahminler dikkat çekti.

Planda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla hem TL bazında hem dolar bazında rakamlarla ifade edildi. Bu rakamlarla hesaplanıldığında, yıllık ortalama dolar kuru tahminleri 2024'te 33.22, 2025'te 42.01, 2026'da 44.41 ve 2027'de ise 46.86 oldu.

Daha önce açıklanan OVP verileri ile karşılaştırıldığında, her yıl için dolar tahminin gerilediği gözlendi.

Geçen yıl eylül ayında açıklanan OVP'de ise Dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.