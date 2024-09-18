Didim ve Söke’de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Aydın'ın Didim ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik olarak icra edilen devriye faaliyetleri sürüyor. Balat Mahallesi’nde makilik araziye gizlenmiş 34, Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi’nde ise sazlık alana gizlenmiş 36 olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İHA