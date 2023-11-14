DİSK'in Ankara yürüyüşü devam ediyor: 'Vergide adalet, gelirde adalet'

“Vergide adalet, gelirde adalet” talebiyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş, ikinci günü olan bugün Gebze’den başladı. Burada 124 gündür grevde olan DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikası üyesi Corning işçileriyle bir araya gelen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emeklerine ve ekmeklerine sahip çıkmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Çerkezoğlu, “Hep birlikte bu ülkede eşitliğin, adaletin, demokrasinin tesis edildiği, 85 milyon yurttaşımızın ve bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfının ürettiği değerden payını aldığı, insanca yaşadığımız sendikalı, sendikal hakların güvence altında olduğu bir çalışma hayatını ve emeğin Türkiye’sini hep birlikte kuracağız” dedi.

Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler bu iş yerlerinde, bu fabrikalarda ürettiğimiz değerden payımızı almak için mücadele ediyoruz. Bizler alın terimizin, emeğimizin karşılığını almak için mücadele ediyoruz ancak bu ülkede ülkeyi yönetenler, işverenler, patronlar sürekli olarak ucuz işçilik politikalarıyla bizleri bir yandan sendikasız, güvencesiz çalıştırmak, sendikalı olduğumuz iş yerlerinde de emeğimizin hakkını alabildiğimiz toplu iş sözleşmelerine ulaşmak konusunda önümüze binbir türlü engeller çıkartıyorlar. Sizler greve ilk başladığınız günlerde de daha sonraki günlerde de yine birlikte olduk. Corning Kablo işçisi arkadaşlarımız bu fabrikada ürettikleri değeri kendi evlerine ekmek olarak götürebilmek için, çoluklarının çocuklarının geleceğini güvence altına alabilmek için DİSK’in çatısı altında, DİSK’İn bayrağı altında, Lastik-İş Sendikamızda örgütlendiler. Toplu iş sözleşmesi sürecinde uyuşmazlık olduğu için, işverenler bizim ürettiğimiz değerden payımızı vermemekte ısrar ettikleri için bu grev süreci başladı.

EN ONURLU ŞEY, EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZDIR

Bu dünya yüzündeki en onurlu şey, işçiler olarak bizim emeğimize, ekmeğimize sahip çıkmamızdır. Bu dünya yüzündeki en onurlu, en kutsal şey, işçi sınıfının, bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin emeğine sahip çıkmak için grevse grev, mücadeleyse mücadele, sendikalı, örgütlü bir mücadeleyi hayata geçirmesidir. O nedenle Corning Kablo işçisi arkadaşlarımızı bir kez daha konfederasyonumuz adına sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bu mücadelede sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söylüyoruz. Corning Kablo arkadaşlarımız emeğinin hakkını alana kadar, emeğimizin, alın terimizin hakkını aldığımız bir toplu iş sözleşmesini imzalayıp bu fabrikanın kapısından davullarla, zurnalarla hep birlikte girdiğimiz güne kadar DİSK tüm gücüyle yanınızda olacaktır. Mücadelenizden dolayı hepinizi tekrar kutluyoruz arkadaşlar.

MÜCADELEYİ CUMA GÜNÜ ANKARA’YA TAŞIYACAĞIZ

Sizlerin bu iş yerinde bu mücadeleyi, bu emek mücadelesini, bu adalet mücadelesini bütün Türkiye’deki iş yerlerinde, fabrikalarda, atölyelerde, inşaatlarda, madenlerde, hastanelerde, belediyelerde, bütün iş kollarında çalışan sendikalı, sendikasız bütün sınıf kardeşlerimiz adına bu adalet mücadelesini gelirde adalet, vergide adalet diyerek yürüyüşümüzde Ankara’ya taşıyoruz. Dün İstanbul’da başladığımız yürüyüşümüzü bugün Gebze’den devam ettiriyoruz ve akşam Kocaeli’nde olacağız. Ardından yarın Yalova, Bursa, Bilecik ve Eskişehir üzerinden bu mücadeleyi, bu mücadelenin sesini, soluğunu cuma günü Ankara’ya taşıyacağız. Gelirde adalet için yürüyoruz. Emeğimizin, ekmeğimizin hakkını almak için yürüyoruz. Vergide adalet için yürüyoruz.

Dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de. Toplu iş sözleşmelerimizde aldığımız ücret artışları, deyim yerindeyse kaşıkla verilenin artık kepçeyle değil, kazanla geri alındığı, bu yüksek vergi yüzünden, vergi dilimlerinin düşük belirlenmesi yüzünden hemen bir üst vergi dilimine girerek yaşadığımız bu kayıpların giderilmesi için yürüyoruz. Gelirde adalet için, vergide adalet için, ülkede adalet için yürüttüğümüz bu mücadelede Corning Kablo direnişçisi, grevcisi arkadaşlarımızın sesini, soluğunu, taleplerini ve mücadele azmini de alarak buradan daha güçlü adımlarla Ankara’ya doğru yola çıkıyoruz. Biliyoruz ki bu yürüyüşte yalnız değiliz.

OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

İnsanca yaşamak isteyen, gelirde adalet, vergide adalet diyen, örgütlenmenin, sendikal haklarının önündeki engellerin kaldırılmasını isteyen, fabrika boylarında, grev boylarında burada kapısında olduğu gibi bu mücadeleyi yürüten bütün arkadaşlarımızın talepleri, sesi, soluğu bizimle birlikte yürüyecek. Hep birlikte bu ülkede eşitliğin, adaletin, demokrasinin tesis edildiği, 85 milyon yurttaşımızın ve bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfının ürettiği değerden payını aldığı, insanca yaşadığımız sendikalı, sendikal hakların güvence altında olduğu bir çalışma hayatını ve emeğin Türkiye’sini hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun. Mücadelenizde, mücadelemizde başarılar diliyoruz. Hep birlikte yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.”

Kaynak: ANKA