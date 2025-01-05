Devrilen Kamyondan Yara Almadan Çıktı

Burdur’un Gölhisar ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kamyondan çıkmayı başardı.

Devrilen Kamyondan Yara Almadan Çıktı

Kaza sabah saatlerinde Burdur’un Gölhisar ilçesi Evciler köyü yolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köy yolunda seyir halinde olan sürücüsü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yan yattı.

Devrilen Kamyondan Yara Almadan Çıktı - Resim : 1

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından devrilen araçtan çıkarılan sürücünün kazada yara almadığı belirtildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Devrilen Kamyondan Yara Almadan Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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