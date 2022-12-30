Devletin parasını böyle soydular: Ziraat Bankası'nda milyarlık zarar

Ziraat GSYO’ya bağlı Central Oto Kiralama şirketi, 2019 ve 2020 yıllarında kamu bankalarından yüksek tutarlı kredi kullanarak aldığı araçların tamamı için dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya’nın sahibi olduğu firmayı tercih etti. İdarenin, yönetim kurulu başkanının şirketine yüksek tutarlarda avans vererek 2019 ve 2020 yıllarında çok sayıda araç aldığı belirlendi.

Central Oto Kiralama’nın bankalardan aldığı toplam 400 milyon TL’lik kredi, Şubat 2021’de görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özkaya’nın şirketine, “Araç alım avansı” olarak verildi. 2019 yılında da şirkete 650 milyon TL araç alım avansı verildiği, bunun karşılığında ise alınan araçların toplam bedelinin yalnızca 144 milyon 365 bin TL olduğu öğrenildi.

BİR CEPTEN DİĞER CEBE

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2020 yılında ise vurgun daha da büyüdü. Central Oto Kiralama Yönetim Kurulu Kararı ile bankalardan alınan 1,9 milyar TL’lik kredinin tamamı, 15 parça halinde Murat Özkaya’nın şirketine aktarıldı. Özkaya’nın yönetiminde yer aldığı kuruma, sahibi olduğu ticari işletmeden satın aldığı araçların büyük bölümünün ise şartnamede belirtilen koşulları karşılamadığı anlaşıldı. Sayıştay denetçileri, Central Oto’nun, Özkaya’nın şirketinden satın aldığı araçların 779’unu aynı gün sattığını da fark etti. Satılan araçların bir bölümünün, Özkaya’nın Metal Oto isimli şirketi ile yoğun ticari ilişkisi olan başka bir şirkete satıldığı anlaşıldı.

DÖNEM ZARARI 79,8 MİLYON TL

Özkaya’nın yöneticiliği döneminde gerçekleştirilen uygulamalar, şirketi adeta borç batağına sapladı. Sayıştay’ın şirketin mali hesaplarına yönelik gerçekleştirdiği son denetimlere göre şirket, “Sürdürülemez bir borç yükünün altına” sokuldu. Şirketin 5 Mayıs 2022 tarihinde yönetim kurulunda kabul edilen 2021 yılı bilançosunun 79 milyon 847 bin TL’lik dönem zararı ile kapandığı bildirildi.