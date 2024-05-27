Devlet hastanesinin psikiyatri servisindeki hasta intihar etti

Kızıltepe Devlet Hastanesinin 3’üncü katında bulunan psikiyatri servisinde yattığı sırada pencereden atlayarak, ağır yaralanan hasta 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), daha önce de buna benzer bir olayın yaşandığını, o dönem psikiyatri servisinin hasta ve çalışan güvenliği için elverişli olmadığına ilişkin çalışanlar tarafından tutulan tutanağa karşın gerekli önlemlerin alınmadığını açıkladı.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen SES, “Hastane yönetiminin üzerine düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yönelik görevini ifa etmesi için daha kaç kişi intihar etmeli?” dedi.