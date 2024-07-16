Dere Kenarında Korkunç Olay! Bazanın İçinden Ceset Çıktı

Kırşehir'de hurda toplayan bir kişi dere kenarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Bulduğu bazanın içini açan kişi battaniyeye sarılı bir ceset buldu.

Dere Kenarında Korkunç Olay! Bazanın İçinden Ceset Çıktı

Kırşehir'in Bahçelievler Mahallesi'nde sabah saatlerinde hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu. Bazanın içini açan kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cesedi bulan kişi de ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek
Oyuncu Burcu Biricik Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Geldi Oyuncu Burcu Biricik Herkesi Çok Üzmüştü! Sevindiren Haber Geldi
Kahramanmaraş'ta Facia! Elektrik Direğine Çıkan Genç Akıma Kapıldı, 8 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti Elektrik Direğine Çıkan Genç Akıma Kapılarak Hayatını Kaybetti
Kandilli Duyurdu! Samsun'da Korkutan Deprem Kandilli Duyurdu! Samsun'da Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim" Kaya Çilingiroğlu'ndan 27 Yıl Sonra Hülya Avşar'ı Kızdıracak İtiraf: "Sırf Bu Yüzden Evlenmiştim"
Yargıtay'dan Emsal Karar: Ev Sahibi ile Kiracı Anlaşmazlıklarında Kira Nasıl Belirlenecek? Sözleşmeniz 5 Yılı Doldurduysa Yandınız!
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
Geline 3 Kilo Altın, Damada 4 Milyon TL Takıldı Geline 3 Kilo Altın, Damada 4 Milyon TL Takıldı
Erdoğan Kararını Verdi: Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu! Emekliye Zam Açıklamasının Saati Belli Oldu!