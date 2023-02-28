Depremzedeler isyan etti: AKP'nin eski il başkanını İl Sağlık Müdürü ile Başhekim kapıda karşıladı

Milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden istifa eden eski İl Başkanı Mehmet Emin Öz Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. AKP’li Öz’ü Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr İbrahim Hakkı Tör kapıda karşıladı. Sağlık çalışanları depremzedelerin ve diğer hastaların tedavilerini ziyaretten dolayı yapamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Depremzedeler ise tedavilerinin bu yüzden geciktiğini belirterek ziyaretlerin başka bir zamanda yapılması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

TEK VASFI ESKİ AKP İL BAŞKANI OLMASI

Yurt gazetesinde yer alan habere göre eski AKP il başkanı olması dışında hiçbir vasfı olmayan Öz’ün hastanede depremzedeleri ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürü ile Başhekimin kapıda karşılaması halkın tepkisine neden oldu.

Hem kamuoyunun hem de siyasetçilerin sert tepkisine yol açan ziyaret ile ilgili İl Sağlık Müdürü ve başhekimden herhangi bir açıklama gelmedi.

OĞLU İKİ YILDA BAŞHEKİM YARDIMCISI OLMUŞTU

Kendisinden iş isteyen imam hatip mezunlarına “liyakat” uyarısı yapan AKP'li Öz’ün çocuklarının kamudaki yükselişi dikkat çekmişti. Tıp fakültesi mezunu olan oğlu Mustafa Çağrı Öz’ün mezun olur olmaz kendi ilindeki hastaneye pratisyen hekim olarak atandığı, iki yıl içerisinde de aynı hastanede başhekim yardımcısı olduğu ortaya çıkmıştı. Öz’ün atama için girdiği kurada Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi’ne yalnızca bir personelin atandığı, o kuranın da Öz’e çıktığı ortaya çıkmıştı.

ARAÇ SKANDALLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP’li Öz’ün, partinin bütçesiyle, değeri yaklaşık 1 milyon TL’den fazla olan makam aracını şoförünün üzerine kaydettirildiği ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan bu skandal belgelenmiş ve AKP Erzurum il yönetimindeki partililer tarafından da doğrulanmıştı.

Yaşanan bu skandalın ardından partililer Mehmet Emin Öz ikinci bir skandalla gündeme gelmişti. Eski Başkan Öz’ün AKP Erzurum İl Başkan Yardımcısı iş adamı Çetin Gözütok tarafından partiye bağışlanan Volkswagen Transporter aracı da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kariyer AŞ’de çalışan Fatih Neyiş’in üzerine kaydettirildiği iddia edilmişti.

Olayda ismi geçen AKP İl Ar-Ge Eğitim Başkanı Çetin Gözütok, bu skandalı doğrular nitelikte “Ben partiye araçla beraber birçok şey bağışladım” ifadelerini kullanmıştı.