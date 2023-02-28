Bağış toplayıp yardım satan Kızılay'ın yönetim kurulu üyeleri AKP'li çıktı

Gazeteci Barış Terkoğlu, Ahbap'a çadır satan Kızılay'ın yönetim kurulunda AKP'li isimlerin yer aldığını açıkladı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV'de yayınlanan Sözüm Var programında çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın yönetim kurulunda AKP kadrolarının yer aldığını açıkladı. 

Terkoğlu, bir önceki dönem eski başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi, gelini ve kızının yer aldığını hatırlatarak "eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Yıldırım'ı kızı üzerindeki nüfuzu nedeniyle eleştirdi" dedi. 

"Bugünkü fotoğrafı çekelim" diyen Terkoğlu şunları kaydetti:

"Kızılay'ın bugünkü yönetim kurulu; Yener Tanık Siirt AKP Belediye Başkan aday adayı, Murat Ellialtı eski AKP Beykoz Belediye meclis üyesi, Yasin Yılmaz AKP Kütahya Belediye başkan aday adayı, Esra Özkoç 2012'de Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi, 2013-2017 arasında AKP Antalya İl Kadın Kolu Başkanı, Emre Koç 2012-2015 arasında MTTB'de bu dönemde siyasi iktidarın gençlik teşkilatı gibi çalışıyor. Bir avukat var Fatma Yılmaz o Recep Akdağ'ın ekibiden. CEO'su da doktor İbrahim Altan. O da Deniz Feneri davasında karşımıza çıkıyor. 

Bir dönemin Binali Yıldırım'ın ailesi bu dönemde AKP'de belediye başkanı olamayan, milletvekili olamayanlar... Kızılay'ın yönetimi böyle oluşturulmuş."

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