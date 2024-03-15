Depremzedeler Ankara’da Adalet Nöbeti’nde: “Tekrar tekrar ölmek istemiyoruz”

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 13 ay geçti ancak deprem davalarında kusurlu bulunan kamu görevlilerinin personellerinin yargılanma süreci başlamadı.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden depremzedelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri kamu personellerinin yargılanması talebiyle bugün saat 14.30’da Ankara Ulus Meydanı’nda eylem yaptı.

Ulus Meydanı’nda yapılan eylemde basın açıklamasını Malatya Kırçuval Otel’de oğlu Mehmet Can Ağırbaş’ı kaybeden Zeliha Ağırbaş okudu. Depremde hayatını kaybeden Mehmet Can Ağırbaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin voleybol takımındaydı.

“YAPAYALNIZ BIRAKILDIK”

Yapılan basın açıklamasında, “Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem riski taşıdığı bilinen bir gerçektir. Bu haliyle depremin öngörülemez olduğundan bahsedilmeyecektir. Jeoloji ve deprem alanında yapılan araştırmalarda elde edilen veriler doğrultusunda idare deprem olacağı bilgisine sahiptir. Bilinmeyen tek şey depremin zamanıdır” denildi.

Bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala depremde kaç kişinin hayatını kaybettiğinin bilinmediğini belirten Ağırbaş, kayıpların sayısının da belli olmadığını söyledi. Ağırbaş, “6 Şubat ve 20 Şubat 2023 tarihlerinde peş peşe meydana gelen depremler büyük bir felakete dönüştü. Depremden önce alınmayan önlemler, yapılmayan denetimler sebebiyle büyük bir yıkım yaşandı. Yaşanan yıkımın ardından basiretsizlik ve özensizlik devam etti ve binaların altında kalan sevdiklerimizi arama ve kurtarma konusunda da yapayalnız bırakıldık. Bu süreçte 50 binden fazla canımız yaşamını yitirdi, yüz binlerce vataşdaşımız yaralandı ve engelli hale geldi, milyonlarca kişi evsiz kaldı” dedi.

“ÜLKEMİZ YAŞANAN AFETTE HİÇBİR SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ”

Ağırbaş, yargılamalarının çoğunun soruşturma aşamasında olduğuna dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soruşturmalar toplumun öfkesini azaltmak amacıyla birkaç müteahhit ve yapı denetim sorumluları üzerinden yürütülüyor. Elbette yıkılan binaları yapan, sevdiklerimizin ölümüne sebep olan müteahhitler ve yapı denetim sorumluları yargılansın. Ancak mevzuatlarımız açık.Binaların yapım aşamasında denetimden, ruhsatlandırmadan sorumlu olan idaredir. Yine afet durumlarında arama kurtarma çalışmalarını yürütmesi gereken idaredir. Maalesef ülkemiz idaresi, yaşanan afette hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi. Yeterince denetim yapmadığı, uygun ruhsatlandırmalar yapmadığı için yıkılan binalarda sevdiklerimiz ölüme terk edildi.”

“HALA ADALET BAKANLIĞINDAN SORUŞTURMA İZNİ ÇIKMASI BEKLENİYOR”

Depremlerin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala kamu personellerinin yargılanmadığını ifade eden Ağırbaş, ”Tüm süreçten sorumlu olan idare ve idareye bağlı çalışan kamu personelleri iken tek bir kamu personeli bile yargılanmıyor. Soruşturma aşamasındaki dosyalar için hala Adalet Bakanlığından soruşturma izni çıkması bekleniyor. Bu sırada yapılan haberlerde "asrın felaketi" vurguları yapılarak depremde yaşanan kayıplar kadermiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bizler biliyoruz ki sevdiklerimizi, bunca insanı öldüren deprem değildi. Öyle olsaydı aynı deprem Kırgızistan ve Japonya'da da öldürürdü. Felaket olan deprem değil, sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir” dedi.

“TEKRAR TEKRAR ÖLMEK İSTEMİYORUZ”

Depremzedeler, tüm sorumluların özellikle deprem davalarındaki kamu personellerinin yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini söyledi:

“Özellikle sorumlu kamu personelleri yani denetimi yapmayan bakanlık çalışanlarından belediye çalışanlarına, düzgün ruhsatlandırma yapmayanlara, arama kurtarmaya gelmeyen AFAD yetkililerine, TSK’ye gerekli emri ve izni vermeyenlere kadar herkes olası kast ile yargılansın ve cezalandırılsın. Tekrar tekrar ölmek istemiyoruz! Sevdiklerimiz için ve aynı felaketler tekrar yaşanmasın diye adalet istiyoruz!”

Kaynak: Gerçek Gündem