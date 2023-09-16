Depremzede öğretmenler tayinlerini iptal ediyor... Sebep: Yüksek kiralar

Ülke genelinde pazartesi günü itibariyle öğrenciler yeni eğitim yılına başlarken, deprem bölgesinden farklı şehirlere göç eden depremzede çocuklar ve eğitimciler için de buruk bir telaş yaşandı.

'6 Şubat depremleri' sonrası yoğun göç alan alan bölgelerden biri de Ege oldu. Deprem sonrası ilk dönemi turistlik otellerde geçiren birçok depremzede memleketlerine geri dönerken, birçoğu da bölgedeki kasaba ve ilçelerde yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bu ilçelerden biri de Aydın’ın Didim ilçesi.

Gazete Duvar'dan Didem Mercan'ın haberine göre; Eğitim Sen Didim Baş Temsilcisi Belkıs Kahraman, Didim’de bu yılki eğitim döneminde 430 depremzede çocuğun eğitim alacağını söylerken, ilçenin birçok okulunun da depreme dayanıklı olmadığı için tadilat sürecinde olduğunun altını çizdi. Kahraman, deprem bölgesinden gelen birçok eğitimcinin ise yüksek kiralar nedeniyle tayinlerini iptal etmek zorunda kaldığına dikkat çekti.

‘DEPREMZEDE ÖĞRETMENLER EV KİRALARI YÜZÜNDEN TAYİNLERİNİ İPTAL EDİYOR’

Bu süreçte unutulan depremzede öğretmenlere dikkat çeken Kahraman, "Didim’e deprem sonrası 50’den fazla depremzede öğretmen arkadaşlarımız gelmiştir. Bu arkadaşlarımızdan bazıları maalesef ki yüksek ev kiraları yüzünden tayinlerini iptal ettirerek geri dönmek zorunda kalmıştır. Didim’deki ev kiraları tüm Türkiye’de olduğu gibi enflasyondan fazlasıyla nasibini almış ve tek maaşlı bir ailenin bu koşullarda geçinmesi pek mümkün değil" diyerek depremzede öğretmenlerin yaşadığı zorlukların altını çizdi.