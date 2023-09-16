Bakan Yerlikaya duyurdu: Camide içki fotoğrafına gözaltı... ’3200 cami içinde hangisi olduğunu bulabilirlerse…' yazmıştı

Camide içki fotoğrafı paylaşıp, ’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…' diye yazan kişi gözaltına alındı.

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Bakan Yerlikaya duyurdu: Camide içki fotoğrafına gözaltı... ’3200 cami içinde hangisi olduğunu bulabilirlerse…' yazmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, camide alkol fotoğrafı paylaşan kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada camide alkol kullandığı fotoğrafı paylaşıp ve “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazdığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Söz konusu kişinin gözaltına alındığını sosyal medyadan duyuran Bakan Yerlikaya, şunları yazdı:

“Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ‘’3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…” diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul’da Emniyet Mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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