Depremzede içme suyu beklerken AKP'li belediye kola ihalesine çıktı...

AKP'li belediye soğuk içecek alımı için ihaleye çıktı. İçme suyu bekleyen depremzedeye gazlı içecek dağıtacaklar...

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Depremzede içme suyu beklerken AKP'li belediye kola ihalesine çıktı...

AKP’li Fatih Tosyalı’nın başkanlığını yaptığı İskenderun belediyesi, “Soğuk İçecek Alımı” ihalesi düzenledi. Belediyenin 11 Ağustos’ta, Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan ihalede yalnızca bir geçerli teklif vardı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, yaklaşık maliyetin 3 milyon 444 bin TL olarak belirlendiği ihaledeki tek teklifin sahibinin Mehmet Haştaş olduğu bildirildi. İhalede rakipsiz olan Haştaş’ın, 2014 yılında AKP Adana İl Başkanı seçilen Fikret Yeni'nin listesinden il yönetimine girdiği öğrenildi.

HAŞTAŞ’A 2,6 MİLYON TL

İhale komisyonu, 2014-2019 döneminde AKP'de aktif siyaset yapan Haştaş’ın teklifi üzerinde yaptığı değerlendirmenin ardından imza için “Olur” verdi. İskenderun Belediyesi ile Mehmet Haştaş arasında 4 Eylül’de 2 milyon 681 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İhale kapsamında Haştaş’ın gıda şirketinden alınan soğuk içeceklerin bir bölümünün belediye büfelerinde satılacağı, bir bölümünün ise konteyner kentlerde dağıtılacağı belirtildi. İhale ile alınacak bazı içecekler, “Kutu kola, sade soda, meyveli soda, sade gazoz ve şalgam” olarak sıralandı.

Hatay’a bağlı İskenderun’da depremzedelerin yaşadığı sorunlar halen giderilemedi. Hasarlı binaların susuz yıkımı nedeniyle ilçeyi toz bulutu kaplarken içme suyu sorunu da çözülemedi. Su olanakları kısıtlı depremzedeler, salgın hastalıktan endişe ediyor.

Etiketler
Deprem İskenderun AKP
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