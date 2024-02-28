Depremlerin ardından enkazların altından çıkarılan çelik kasalar sahiplerini arıyor

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, depremde enkazdan çıkartılan 200 çelik kasanın halen muhafaza altında tutulduğunu ve sahiplerine teslim edilemediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Depremlerin ardından enkazların altından çıkarılan çelik kasalar sahiplerini arıyor

Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında çıkarılan çelik kasalar, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliği ve Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliğinde muhafaza altına alındı.

Kasalar yapılan araştırmalar sonucu sahiplerine veya varislerine teslim edilecek.

Emniyetten yapılan açıklamada “Sahiplerine teslim edilemeyen Çarşı Şehit Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliğinde 120, Serintepe Şehit Celil Dağ Polis Merkezi Amirliğinde 80 çelik kasa olmak üzere toplam 200 buluntu çelik kasa muhafaza altında bulunmaktadır” denildi.

Sahiplerine teslim edilemeyen buluntu kasalar ile ilgili olarak oluşturulacak komisyon tarafından kanunun ilgili maddesi gereğince işlem yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
6 Şubat depremleri Deprem Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
67 yaşındaki emekli öğretmen denizde ölü bulundu 67 yaşındaki emekli öğretmen denizde ölü bulundu
Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi
Bir partiden daha Ankara'da Mansur Yavaş'a destek! Bir partiden daha Ankara'da Mansur Yavaş'a destek!
Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı
ÇOK OKUNANLAR
'31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı' '31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı'
İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? İmamoğlu ve Kurum'un oy oranı yüzde kaç?
Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış'
Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor! Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor!
Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor' Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor'