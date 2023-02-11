Fatma Şahin'den depremzedeye: Her şerde bir hayır vardır

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin altıncı gününde Türkiye arama kurtarma çalışmalarından gelecek mucize haberleri bekliyor. Felakette resmi açıklamaya göre ölü sayısı 20 bin 665 (13:47) olurken yaralı sayısı 80 bin 88 oldu.

Depremin vurduğu illerden biri de Gaziantep’ti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremden etkilenen Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Bölgedeki depremzedeleri dinleyen Şahin, “Her şerde bir hayır var. Rabbim ne derse o olur” dedi.