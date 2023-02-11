Hatay'da umutları yeşerten anlar: 128. saatte 13 yaşındaki Arda sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

Hatay'da umutları yeşerten anlar: 128. saatte 13 yaşındaki Arda sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Çok sayıda arama kurtarma ekibi, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Görevliler, koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128. saatinde çıkarıldı. Övün, ekiplerin nasıl olduğunu sorması üzerine elini kaldırdı. Çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi. 

Hatay'da umutları yeşerten anlar: 128. saatte 13 yaşındaki Arda sağ çıkarıldı - Resim : 1

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