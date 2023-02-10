Depremin vurduğu Antakya'da yurttaşlar belediye otobüslerinde kalıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok kentte büyük bir yıkıma neden oldu.

Devletin yetersiz kaldığı, arama kurtarma çalışmalarının koordineli yapılamadığı, depremzedelerin barınma ve gıda sorunu yaşadığı kentlerden biri ise Hatay.

BELEDİYE OTOBÜSÜNDE KALIYORLAR

Hatay'a devlet ve kurumlarının ulaşmadığı yurttaşlar tarafından belirtiliyor.

Antakya'da çalışmalarının yoğunlaştıran Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda depremde evi yıkılan yurttaşların belediye otobüslerinde kaldığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün itibariyle Antakya'da TKP Kriz Merkezi'nde toplanan dayanışma malzemeleriyle civar mahalleleri dolaşmaya başladık. Görüntülerdeki mahalle Elektrik Mahallesi, insanlar belediye otobüslerinde kalıyor..."