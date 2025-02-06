Depremin Vurduğu Adıyaman'da Saat Kulesi 2 Yıldır 04.17'yi Gösteriyor

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Adıyaman’da, kentin simgesi haline gelen saat kulesi tam iki yıldır 04.17’yi gösteriyor.

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6 Şubat 2023’te, saat 04.17’de meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli olan 7,7 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman’da büyük bir yıkıma neden oldu. Deprem sırasında saat kulesindeki saatler durdu ve o an, felaketin unutulmaz bir sembolü haline geldi.

Depremin Vurduğu Adıyaman'da Saat Kulesi 2 Yıldır 04.17'yi Gösteriyor - Resim : 1

SAAT KULESİ HEP 04.17'DE KALACAK

Adıyaman Belediyesi, halkın talebi üzerine, Atatürk Bulvarı'ndaki Saat Kulesi Kavşağı’nda bulunan saatleri 04.17’de sabit bıraktı. Dört farklı yöne bakan saatlerin olduğu kulede çevre düzenlemesi yapıldı ve deprem felaketinin yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.

Saat kulesi, yaşanan acıyı ve o anın hafızalarda kalmasını simgelemeye devam edecek.

Depremin Vurduğu Adıyaman'da Saat Kulesi 2 Yıldır 04.17'yi Gösteriyor - Resim : 2

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