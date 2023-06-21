Depremin 135'inci gününde enkazdan kadın cesedi çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin üstünden 135 gün geçti. Depremin 135’inci gününde Antakya'da enkazda bir kadının cansız bedeni bulundu.

Depremin 135'inci gününde enkazdan kadın cesedi çıkarıldı

Antakya'da depremin 135’inci gününde enkaz kaldırma çalışmalarında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Evrensel'in haberine göre Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Hatay'da bir kadının cenazesi bulundu.

Antakya ilçesine bağlı Kışlasaray Mahallesi Köşe Apartmanı enkazının kaldırılması sırasında dün bulunan bir kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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