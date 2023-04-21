4 milyarlık ihale Erdoğanların dostuna verildi

Milyarlarca liralık deprem konutu ihaleleri yandaşlara dağıtılıyor. Deprem felaketini fırsat olarak gören iktidar bu yolla yandaşlara milyarlarca lira aktarıyor.

6 Şubat tarihinde Maraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle, deprem konutu ihaleleri Emlak Konut tarafından da düzenleniyor. Emlak Konut ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, “Deprem bölgesi için yapılacak ihalelerin her türlü giderinin bakanlık tarafından karşılanmak üzere Emlak Konu tarafından yapılmasına karar verildi" Bu kapsamada da Emlak Konut peş peşe ihaleler düzenlemeye başladı.

4,2 MİLYAR TL’LİK İHALE SUR YAPI’YA VERİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Emlak Konut’un, “Adıyaman İndere Deprem Konutları A Etabı 4’üncü Kısım İnşaatı” adı altında 19 Nisan’da düzenlediği ihalede Sur Yapı ile KDV hariç 4 milyar 239 milyon TL’lik sözleşme imzalandı. Dev ihaleyi alan Sur Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Altan Elmas’ın Erdoğan ailesi ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Elmas, Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın da yönetiminde yer alıyor. Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın kurucusu olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı’nın da kurucuları arasında. Yöneticisi olduğu çok sayıda vakıf bulunan Elmas, 2019’da kurulan Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın da kurucularından biri. Bu vakfın diğer kurucuları ise Belediyesi eski başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile AKP’li Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız.

AKP’de döneminde işlerini büyüten ve daha da zenginleşen Elmas, yaptığı milyonlarca liralık konut ve AVM projeleriyle tanınıyor. Ayrıca Elmas çok sayıda Hidroelektrik Santral (HES) ile rüzgar enerji santralı da (RES) yaptı.

RİZESPOR BAŞKANI DA MİLYARLIK İHALEYİ KAPTI

Emlak Konut’un Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine yaptıracağı deprem konutlarının ihalesi de KDV hariç 2 milyar 490 milyon TL bedelle Turgut Müteahhitlik Şirketi’ne verildi. Şirket ile Emlak Konut arasında 17 Nisan tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı.

Turgut Müteahhitlik A.Ş.’nin sahibi olan ve aynı zamanda Çaykur Rizespor Kulübü’nün de başkanı olan İbrahim Turgut ile AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın ilişkileri olduğu biliniyor. Şirketin internet sitesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şirkete ziyaretlerde bulunduğu görülürken, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turgut’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi AKP’li isimlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafı sergileniyor.

Turgut’un yapımını üstlendiği kamu işlerinde, tartışmalı çok sayıda proje bulunuyor. İstanbul Beykoz Tokatköy’de gerçekleştirilen ve polis zoruyla halkın evlerinden çıkarıldığı görüntülere sahne olan kentsel dönüşüm işini Turgut’un şirketi yapıyor. Ayder Yaylası’nı betona boğacağı gerekçesiyle eleştirilen, “Ayder yaylası spor tesisi” projesini de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yakınlığıyla bilinen İbrahim Turgut’un şirketi yürütüyor.