AKP'li akademisyen Furkan Bölükbaşı, Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra Alevileri hedef aldı

Ekşi Sözlük'te "Lord Eddark Stark" kullanıcı adıyla yazarlık yapan ve AKP'nin trollerinden biri olarak tanınan Furkan Bölükbaşı isimli akademisyen, bu kez Alevileri hedef aldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosu üzerinden paylaşımlar yapan Bölükbaşı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını montajlayarak "Doğalgaz alevi" dedi.

Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Bölükbaşı, ilerleyen saatlerde 40 bin Aleviyi katlettiği iddiaları ile anılan Yavuz Sultan Selim'in görsellini paylaştı. Bölükbaşı, "Yavuz Sultan Selimʼi anladığımız saatlerdeyiz. Biz sana haksızlık yapmışız. Sen tepeden tırnağa haklıymışsın." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞTİ

Furkan Bölükbaşı, Ekşi Sözlük'te Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle aldığı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasını “Şeref madalyası” olarak nitelemişti. Bölükbaşı, “'Atatürk’ü sevmiyorum dediğim için ceza aldım” demişti. Bölükbaşı’nın iddianamesinde “Atatürk’ü sevmiyorum” dediği için değil, hakaret ettiği için yargılandığı ortaya çıkmıştı.

İddianamede Bölükbaşı’nın “Bana ait değil” diye iddia ettiği paylaşımlar ise şöyle:

“- ‘Hangisi atanızdır A-Atatürk B-Maymun.’

- ‘Atatürk'e giydirdim’

Cumhuriyet Atatürk'ün mizah anlayışıdır. Halkın yönetimini ilan edip tek adam diktası kurmanın başka açıklaması yok. Kurtlu filan olmasın, Cumhuriyeti Atatürke borçlusun diyor ulan istemediğim şeyi iteleyip birde borç takan adamı neden seveyim kezo?”

FETÖ BAĞLANTISI

Bölükbaşı’nın, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in “Genç Siviller” oluşumunda yer alarak dönemin kumpaslarına destek verdiği ortaya çıkmıştı.

Bölükbaşı’nın 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu belirtilmişti.

CEZAEVİNDEKİ MUHALİFLERİN ZEHİRLENMESİNİ İSTEMİŞTİ

Furkan Bölükbaşı’nın Clubhouse’da yönetici olduğu odada, cezaevindeki muhaliflerin zehirlenerek öldürülmesi konuşulmuştu. Odanın üç yöneticisinden biri olan Bölükbaşı, cezaevindeki muhaliflerin ‘devlete yük olmayacak şekilde fiyatı ucuz bir zehirle’ öldürülmesini istemişti.

Mustafa Aydın isimli AKP’li, sohbet odasında muhalifler hakkında “Onları cezaevinde beslemeyelim” diyerek, “Onlara yemek vermeyelim. Yesinler birbirlerini. Bunları itlaf etmemiz gerekir. Nasıl itleri eskide zehirlerdik, öyle yapmak lazım’’ ifadelerini kullanmıştı. Programa katılan bir AKP’li, ‘zehirleme işini kahraman bir aşçı yapar’ derken diğer bir AKP’linin de ‘ucuz zehir kullanarak maliyetleri de azaltmak lazım’ şeklinde konuşması dikkat çekmişti.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Peki, 2021 yılının başlarında ‘iç savaş’ çağrısı yapan, bu yüzden sosyal medyada tutuklanması için hakkında suç duyuruları yapılan Furkan Bölükbaşı kimdir? Kaç yaşında? Sözleri nedeniyle savcılar neden harekete geçmiyor?

Furkan Bölükbaşı, Kırıkkale Fen Lisesi’nden 2006 yılında mezun olduktan sona İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde lisans eğitimi aldı. Aynı bölümde yüksek lisans yapan Bölükbaşı, 2013 yılında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Emriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam ediyor.

TROL BÖLÜKBAŞI’NIN ŞAHİDİ ‘TROLİÇE’ HİLAL KAPLAN

26 Şubat 2021 tarihli Sabah gazetesindeki köşesinde Hilal Kaplan “Furkan Bölükbaşı yalnız değildir!” başlıklı bir yazı yazmış ve AKP trolünü savunmuştu.

“Bununla beraber Atatürk’ü asla hakkında konuşulamayacak bir tabu haline getiren sertliğe de karşıyım.” diye yazısına başlayan Kaplan, “Bu radikalliğin son kurbanı Furkan Bölükbaşı isimli bir akademisyen oldu. CHP Milletvekili Tuncay Özkan’ın, ev ve annesinin iş telefonuna kadar sosyal medyada yayınlayarak linç oklarının hedefi yaptığı Bölükbaşı’nın iki “suçu” var.” ifadelerini kullanmış ve şunları kaydetmişti:

“Birincisi, aktris Zsa Zsa Gabor’un kendi otobiyografisinde anlattığı ilk birlikteliğinin Atatürk’le olduğu iddiası üzerine ekşisözlük’te açılan ‘Atatürk’ün 15 yaşındaki kızla ilişkisi’ başlığına yazdığı bazı cümleler. Dikkatinizi çekerim, başlığı açan kendisi değil.

“Ciddi bir iddia olduğu kesin. Bununla birlikte bazı Kemalist forumlarda mantık hataları da yakalanmamış değil. Atatürk 56 yaşındayken, Gabor’un 20 yaşında olması gerekiyor, ilişkilerinin beş yıl sürdüğünü anlatıyor ama Atatürk 57 yaşında ölüyor” şeklinde devam eden bir paragraf ile Latife Hanım’ın da Atatürk’ten 17 yaş küçük olduğunu hatırlatan, “Aynısını dindar bir lider yapsa sübyancı yaftası yerdi” diyen başka bir paragraf…

“Diğeri ise ‘Etiler’de uzatılan Atatürk kartpostalını, ‘Atatürk’ü sevmiyorum, teşekkürler’ diyerek geri verdim. Hayatta tadabileceğim her şeyi tattım’ şeklinde çocuksu, zaten 20’li yaşlarında attığı bir tweet. Buna kötü mizah diyebiliriz, öncekine provokatif diyebiliriz ama Atatürk’ü aşağıladığını iddia edemeyiz. Ancak savcılık en üst sınırdan ceza istediği için Bölükbaşı 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı!

“Kaldı ki ‘İslâm ahlaksızdır. Muhammed ahlaksızdır. Takipçileri ahlaksızdır. Günde beş vakit d….rak gerçeğe varamazsınız’ diyen müptezeli bile beraat ettiren bir yargımız olduğunu unutmayalım. Ya da milletvekili Ravza Kavakçı’ya ‘köpek’ ve ‘pis domuz’ diyenleri bile beraat ettiren oldukça ‘geniş’ bir ‘ifade özgürlüğü savunucusu’ yargı kararları olduğunu da hatırlatırım.

“Atatürk bu milletin bağrından yetişmiş olan bir insandır. Bu ülkeye büyük hizmetleri olmuş bir insandır. Ne Atatürk’ü ne de bir başkasını özel bir yasayla korumanın bir anlamı yoktur, diyen Kılıçdaroğlu’nun partisi eliyle yol açılan bu haksızlık İstinaf’tan döner ve düşünceleri ile kara mizah anlayışı yüzünden bir akademisyenin hayatı bozuk para gibi harcanmaz diye umuyorum.”