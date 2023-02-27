Depremden sonra bağış için Kızılay kampanyasını seslendiren Metin Belgin: İnsanlığımdan utanıyorum

Kızılay'ın bağış kampanyasını seslendiren Metin Belgin, "Katkıda bulunmak insanlık görevimdi, kabul ettim. Şimdi insanlığımdan utanıyorum, yazıklar olsun" dedi.

Depremden sonra bağış için Kızılay kampanyasını seslendiren Metin Belgin: İnsanlığımdan utanıyorum

Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü günü deposundaki çadırları bölgeye göndermeyip Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne parayla sattığı ortaya çıkan Kızılay'a tepkiler büyüyor. Kızılay'ın bağış kampanyasında gönüllü seslendirme yapan sanatçı Metin Belgin de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Şimdi insanlığımdan utanıyorum, yazıklar olsun" dedi.

Belgin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Böyle şeyleri dillendirmeyi sevmem, ama depremin ardından Kızılay bağış kampanyası için (ücretsiz) seslendirme yapmamı istedi. Ayrıştırıcı olmamak, katkıda bulunmak insanlık görevimdi, kabul ettim. Şimdi insanlığımdan utanıyorum, yazıklar olsun"

İstanbullular deprem endişesiyle taşınmaya başladı! İstanbullular deprem endişesiyle taşınmaya başladı!
Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın Domates ile salatalık böyleyse asla almayın! Yanına yaklaşmayın
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük kısmı deprem riski nedeniyle kapatıldı! Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük kısmı kapatıldı!
Şık'tan Soylu'ya 'Kızılay' soruları: 'Neden satılana dek bekletildi' Şık'tan Soylu'ya 'Kızılay' soruları
Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı Yoğurdun kısa sürede bozulmasına neden oluyor. Asla yapılmamalı
Bahçeli'nin ardından devreye mafya girdi: Alaattin Çakıcı'dan taraftarlara tehdit Bahçeli'nin ardından devreye mafya girdi: Alaattin Çakıcı'dan taraftarlara tehdit
ÇOK OKUNANLAR
İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü İktidar depremde sınıfta kaldı, AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altına düştü
Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi Beşiktaş ve Fenerbahçeliler 'hükümet istifa' dedi, kulüpler 'tepki' için sıraya girdi
İlişkileri mahvediyorlar: En öfkeli 5 burç belli oldu En öfkeli 5 burç belli oldu
Kandilli Rasathanesi Müdürü, AFP'ye konuştu: İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı İstanbul depremi için alınması gereken en hayati önlemi açıkladı
Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı