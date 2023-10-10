Depremde 99 kişinin öldüğü binayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Hatay'da, 6 Şubat depreminde yıkılan ve 99 kişinin vefat ettiği Gökkuşağı Apartmanı'yla ilgili soruşturmada statik proje ve uygulama denetçisi ve kontrol elemanı inşaat mühendisi tutuklandı.

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Depremde 99 kişinin öldüğü binayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılması sonucu 99 kişinin hayatını kaybettiği Gökkuşağı Apartmanı'nın yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ve kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan, 99 kişinin yaşamını yitirdiği Gökkuşağı Apartmanı ile ilgili yapı denetim firmasının statik proje ve uygulama denetçisi İ.A. ile kontrol elemanı inşaat mühendisi C.C. gözaltına alındı.

İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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