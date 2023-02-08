'Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür' diyen 'profesör'e soruşturma açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker'in deprem hakkında yaptığı tepki çeken paylaşımlar hakkında üniversite tarafından idari soruşturma başlatıldı.

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'Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür' diyen 'profesör'e soruşturma açıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, merkez üssü Maraş olan ve 10 ilde 7 bin 108 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremle ilgili bir paylaşım yaptı.

Göker, tepki çeken paylaşımında "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni.. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır" dedi. Sosyal medya kullanıcıları Göker'in paylaşımına tepki gösterdi.

Tepki çeken paylaşımların ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldığı kamuoyuna açıkladı.Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında sosyal medyada yaptığı açıklamalarından dolayı idari soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda verilecek karar kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

 
 
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