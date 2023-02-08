9 aylık bebek 3 gündür enkaz altında

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 9 aylık Kübra Gilgil isimli bebeğin üç gündür enkaz altında olduğu ifade edildi.

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9 aylık bebek 3 gündür enkaz altında

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından büyük yıkım yaşandı. 10 ilin etkilendiği depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan 9 aylık bebek Kübra Gilgil'in hala kurtarılamadığı bildirildi.

Enkaz altından çıkarılan anne Selma Gilgil, dün akşam yardım için gelindiğini ancak daha çok kişi enkaz altında kaldığı için başka eve geçildiğini ifade etti.

Enkazdan kurtarılmayı bekleyen Kübra Gilgil'in adresi şu şekilde: "Şatırhüyük Mahallesi, Oğuzhan Caddesi, No/11 Gaziantep/Nurdağı"

9 aylık bebek 3 gündür enkaz altında - Resim : 1

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