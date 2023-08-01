Hataylı depremzedeler hala su sorunu çekiyor: 'Keşke biz de ölseydik'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 6 ay geçti. Ancak yıkımın ve can kaybının merkez üssü olduğu Hatay'da hala insancıl yaşam koşulları sağlanamadı.

İlde su eksikliği problemlerin en başında geliyor. Altyapının zarar görmesi sebebiyle suya ulaşmakta zorlanan depremzedeler, hayırseverlerin bağışladığı sulara erişip bir koli su alabilmek için yaz sıcağında sıraya giriyor.

"SESİMİZİ DUYAN YOK”

Sözcü’den Can Çapar’ın haberine göre; Antakya'ya bağlı Odabaşı Mahallesi'ndeki bir su dağıtımındaki sıraya giren ve yaşananlardan şikayet eden Hataylı bir depremzede; “Su, gıda, hijyen sorunları yaşıyoruz. Sağ olsun hayırseverler bize su desteği sağlıyor. Toz dumandan dışarı çıkamıyoruz. Diyecek çok şey var ama sesimizi duyan yok” dedi.

Dağıtımdaki bir diğer depremzede de “Bir koli su için bu kadar millet buraya toplanıyorsa bu her şeyi izah ediyor diye düşünüyorum. Herkesi gözlemlediniz. Kıyasladınız, bu su bu kadar insana yeter mi?” diyerek dağıtımın da yetersiz kaldığını ifade etti.

“ÖLENLER İÇİN İYİ Kİ ÖLDÜLER DİYORUZ”

Yaşananlar için çile diyen diğer depremzede yetkililere seslendiği açıklamasında; “Bu çileyi herkesin görmesini istiyoruz. Depremden sonra sadece 3 ay gördüler bizi. Daha sonra görmediler. Herkesin Hatay'ı özellikle Antakya'yı görmelerini rica ediyoruz. Yardımlarını kesmemelerini istiyoruz. Ölenler için iyi ki öldüler diyoruz. Keşke biz de ölseydik. Onlar bir kere öldüler, biz her gün ölüyoruz. Bize böyle bir şey oldu” dedi.