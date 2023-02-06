Deprem fırsatçılığına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çeşitli ticari firmalar fahiş fiyat artışı yaparken; söz konusu uygulamalar büyük tepki çekiyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Söz konusu uygulamaya tepkilerin artmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.