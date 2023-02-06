Deprem fırsatçılığına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

Deprem fırsatçılığına soruşturma

Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çeşitli ticari firmalar fahiş fiyat artışı yaparken; söz konusu uygulamalar büyük tepki çekiyor. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu uygulamaya tepkilerin artmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, depremi fırsat bilerek fahiş fiyat artışı yapan bazı otobüs firmaları ile battaniye gibi eşya satan işletmeler hakkında inceleme başlattı.

EPDK'dan depremde zarar gören akaryakıt istasyonları için yükümlülüklerin ertelenmesi kararıEPDK'dan depremde zarar gören akaryakıt istasyonları için yükümlülüklerin ertelenmesi kararıEkonomi
Etiketler
Deprem
İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı depremde hayatını kaybetti İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı depremde hayatını kaybetti
AKP'li Çelik: Yeterli sayıda ekibimiz ve aracımız var, enkazlara müdahale ediliyor AKP'li Çelik: Yeterli sayıda ekibimiz ve aracımız var, enkazlara müdahale ediliyor
Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı Hafızaları zehir gibi, asla hiç bir şeyi unutmayan 3 burç insanı
Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 yaralı var Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 yaralı var
Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi? Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi