AKP'li Çelik: Yeterli sayıda ekibimiz ve aracımız var, enkazlara müdahale ediliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik depremin vurduğu Adana'da açıklamada bulundu.

Çelik, 10 ilde de yeterli sayıda ekip yeterli sayıda araç olduğunu ve enkazlara müdahale edildiğini söyledi.

Çelik şunları kaydetti:

"En önemlisi uzman ekiplere yardımcı olmak onların çalışmasına müdahale etmemek gerekiyor. Zaman zaman vinç de gelseydi deniliyor. Elimizde tüm araçlar var. Burada uzman ekip ne derse o oluyor. Devletimiz güçlüdür. Şu anda bütün duamız gayretimiz enkaz altındaki insanlarımızın çıkartılmasıdır. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Dayanışma ile aşmaya çalışacağız. Yeterli sayıda ekip, yeterli sayıda araç enkazlara müdahale ediyor."