AKP'li Çelik: Yeterli sayıda ekibimiz ve aracımız var, enkazlara müdahale ediliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 10 ilde de yeterli sayıda ekip yeterli sayıda araç olduğunu ve enkazlara müdahale edildiğini açıkladı.

AKP'li Çelik: Yeterli sayıda ekibimiz ve aracımız var, enkazlara müdahale ediliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik depremin vurduğu Adana'da açıklamada bulundu. 

Çelik, 10 ilde de yeterli sayıda ekip yeterli sayıda araç olduğunu ve enkazlara müdahale edildiğini söyledi. 

Çelik şunları kaydetti:

"En önemlisi uzman ekiplere yardımcı olmak onların çalışmasına müdahale etmemek gerekiyor. Zaman zaman vinç de gelseydi deniliyor. Elimizde tüm araçlar var. Burada uzman ekip ne derse o oluyor. Devletimiz güçlüdür. Şu anda bütün duamız gayretimiz enkaz altındaki insanlarımızın çıkartılmasıdır. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhur İttifakı olarak sahadayız. Hepimiz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Dayanışma ile aşmaya çalışacağız. Yeterli sayıda ekip, yeterli sayıda araç enkazlara müdahale ediyor."

Kahramanmaraş'ta kurtarılan küçük kız: Annemi de kurtarın Kahramanmaraş'ta kurtarılan küçük kız: Annemi de kurtarın
Akşener, Erdoğan'ı aradı: 'İYİ Parti lideri önerisini sundu, Cumhurbaşkanı 'hemen ilgililere iletiyorum' dedi' Akşener, Erdoğan'ı aradı: 'Önerisini sundu, Cumhurbaşkanı 'hemen ilgililere iletiyorum' dedi'
Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı Taha Duymaz yaşıyor mu? Depremde enkaz altında kaldı
Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli Et iyi olmuyorsa işin ustası açıkladı; Et mutlaka böyle pişirilmeli
ÇOK OKUNANLAR
Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 yaralı var Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem: Bin 541 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 733 yaralı var
Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri Türkiye felaketi yaşadı: İşte 10 ildeki büyük yıkımın gün ağarınca ortaya çıkan görüntüleri
Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi? Prof. Ahmet Ercan yanıtladı: Maraş'taki deprem, İstanbul'u tetikler mi?
Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin Prof. Görür: Deprem bölgesindeyseniz evi terk edin
7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi 7.6 büyüklüğünde ikinci deprem: Ankara'dan Kahramanmaraş'a çok sayıda kentte hissedildi