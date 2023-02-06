Meral Akşener acı haberleri peş peşe duyurdu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir'in ve Antakya Kadın Politikaları Başkanı Özge Alkan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.
İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündek depremde Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
BİR ACI HABER DAHA
Akşener akşam saatlerinde ise İYİ Parti Antakya Kadın Politikaları Başkanı Özge Alkan'ın, eşi ve 12 günlük bebeğiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Depremin şiddetli yaşandığı Gaziantep’te İYİ Parti Nurdağ İlçe Başkanı Bünyamin Tek ve eşi depremde hayatını kaybetmişti.