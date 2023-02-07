Meclis'te OHAL oylaması: 10 ilde kabul edildi
Meclis’te, deprem bölgesindeki 10 ilde 3 aylık OHAL üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucunda, 3 aylık OHAL 10 ilde kabul edildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te OHAL oylaması üzerine açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, deprem bölgesindeki 10 ilde 3 aylık OHAL ilanı üzerine Meclis’te oylama yapıldı. Oylama, Meclis’te kabul edildi.