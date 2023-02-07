Meclis'te OHAL oylaması: 10 ilde kabul edildi

Meclis’te, deprem bölgesindeki 10 ilde 3 aylık OHAL üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucunda, 3 aylık OHAL 10 ilde kabul edildi.

Meclis'te OHAL oylaması: 10 ilde kabul edildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 549'a yükseldi. 22 bin 168 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük milli yas ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te OHAL oylaması üzerine açıklamalarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, deprem bölgesindeki 10 ilde 3 aylık OHAL ilanı üzerine Meclis’te oylama yapıldı. Oylama, Meclis’te kabul edildi.

Erdoğan depremde son gelişmeleri aktardı: 10 ilde 3 ay OHALErdoğan depremde son gelişmeleri aktardı: 10 ilde 3 ay OHALGüncel
Etiketler
Deprem Meclis
Türkiye Otelciler Federasyonu: Depremzedelere 50 bin yatak Türkiye Otelciler Federasyonu: Depremzedelere 50 bin yatak
Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm 1 kaşığı kötü lavabo kokusunu yok ediyor! İşte en etkili çözüm
Enkazdan 34 saat sonra yaralı kurtarıldı Enkazdan 34 saat sonra yaralı kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı