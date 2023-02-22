Savcılıktan dikkat çeken tespitler: 'Kader mi, ihmal mi'

Depremden sonra yaşananların kader mi, asrın felaketi karşısında kaçınılmaz sonuç mu yoksa ihmalden kaynaklı cinayet mi olduğu tartışmaları yaşanmaya başladı.

Bölgede görev yapan savcılıkların ise bu konuda, suç tasnifi yaparken çarpıcı yorumlar yaptığı ortaya çıktı.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Kahramanmaraş Savcılığı’nın kullandığı tutuklama müzekkerelerinde, depremde yıkılan binalar için, “Deprem değil, bina öldürür” yorumu yapıldı.

Müzekkerelerde, “Deprem kuşağında olan kentte, mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekildeki eyleminin sonuçlarını öngördüğü, zira asıl riski depremin kendisinin değil, güvensiz yapıların oluşturduğunun herkes tarafından bilindiği, buna rağmen mevzuata ve yapı tekniğine aykırı davranarak eylemini gerçekleştirdiği...” ifadesinin kullanıldığı anlaşıldı. Farklı kentlerin savcılıklarının müzekkerelerinde de benzer ifadelerin kullanıldığı öğrenildi.

OLASI KAST YA DA BİLİNÇLİ TAKSİR

Savcılıkların, soruşturmalarda, zamanaşımı konusunda Yargıtay Ceza Genel Kurulu, “Zamanaşımı süresi bina yapıldığı tarihten değil, depremin olduğu tarihten başlar” yorumunu esas aldıkları da öğrenildi.

Suç tasnifi yapılırken, zamanaşımı süresi 15 yıl olan bilinçli taksirle yaralama ve ölüme sebebiyet maddesinin esas alındığı ifade edildi.

Uyarıya ve işlemlere rağmen yetkilileri mühür kırarak, mührün açılması için göstermelik tedbir alarak yanıltanlar hakkında ise olası kast hükümlerinin uygulanacağı bildirildi. Olası kast, örneğin öldürme suçlarında uygulandığında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyor. Bu kapsama kimlerin girdiği ise incelemelerden sonra belirlenecek.