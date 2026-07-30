Denizli'den Acı Haber! Görevi Başında Rahatsızlanan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal Şehit Oldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki görevi başındayken rahatsızlanan görevli Polis Memuru Mehmet Ali Kartal, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

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Denizli'den Acı Haber! Görevi Başında Rahatsızlanan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal Şehit Oldu
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Ali Kartal (41), dün akşam görevli olduğu esnada aniden rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kartal, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kartal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Denizli'den Acı Haber! Görevi Başında Rahatsızlanan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal Şehit Oldu - Resim : 1

Görevi başında rahatsızlanması sonucu şehit olan Polis Memuru Mehmet Ali Kartal için bugün Markezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Şirinköy Caddesi üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlenecek. Evli ve ikiz erkek çocuk babası olan Kartal’ın naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere törenin ardından memleketi Kütahya'nın Gediz ilçesine gönderilecek.

Kaynak: İHA

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