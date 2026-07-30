Milyonlar Bekliyordu... MSB Ağustos 2026 Dönemi Askerlik Yerlerini Açıklandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos 2026 dönemi askerlik sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları bugün ilan edildi.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açıklamaya göre, yedek subay, astsubay ve erler ile bedelli askerlik yapacaklar, sınıflandırma sonuçlarını bugün e-devlet ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenebilecek.

Sonuç duyurusunda; "Ağustos, Eylül ve Ekim 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

"Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu" ile paylaşılan yazılı açıklamada;

"Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir." ifadeleri yer almıştı.

SEVK TAKVİMİ BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan sevk takviminde "Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde" silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine katılacakları tarihlere de yer verildi.

Buna göre, yedek subay ve yedek astsubay adayları ile birinci grupta yer alan erler 6 Ağustos 2026 tarihinde sevk edilecek. İkinci grup erlerin sevk tarihi 3 Eylül 2026, üçüncü grup erlerin sevk tarihi ise 1 Ekim 2026 olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi