Denizli'de Trafik Kazası: Soruşturma Başlatıldı

Denizli’de iki aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araçlar hurdaya dönerken, bir kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Denizli'de Trafik Kazası: Soruşturma Başlatıldı

Denizli - Uşak Karayolu Menteş kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.D. yönetimindeki otomobil, S.K. idaresindeki otomobil ile anayola bağlanmak istediği esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta hurdaya döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda sürücü S.K., sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü S.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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