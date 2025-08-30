Denizli'de Orman Yangınında Bir İşçi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti. Yangınla mücadele sırasında Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı bir dozer operatörü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AYAĞINDAN YARALANDI

Buldan’ın Çatak Mahallesi’nde çıkan yangında ekipler, sarp arazide zorlu şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede görev yapan Buldan Orman İşletme Müdürlüğü personellerinden dozer operatörü Burak P., müdahale sırasında ekipmanına ayağının sıkışması sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Burak P.’yi ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye sevk etti. Yapılan kontrollerde tarak kemiğinde kırık tespit edilen operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınının, Aydın’ın Buharkent ilçesi istikametine doğru ilerlediği ve ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA