Denizli'de işkence edilip öldürülen bebeğin kardeşleri koruma altına alındı!

Pamukkale ilçesinde edinilen bilgiye göre, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören iki çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki çocukları ağlarken buldu. Ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç’ın ise hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırılırken, evdeki iki çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

ANNE HER YERDE ARANIYOR

Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Evde bulunan 3 çocuğun annesi olduğu ifade edilen Güler K. (27) ile sevgilisi her yerde aranıyor.

Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA