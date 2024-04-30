Denizli'de eski muhtar evinde ölü bulundu

Denizli’de eski muhtar evinde ölü bulundu. Eski muhtarın mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

Denizli'de eski muhtar evinde ölü bulundu

Olay, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallenin eski muhtarı Ahmet Gülbaş (58) evinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri eski muhtarın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Gülbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Eski muhtar Gülbaş’ın geçen yıl yaşadığı kaza sonrası oluşan mide delinmesi nedeniyle dışarıdan beslendiği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde tarım ilacı içerek intihar etmiş olabileceği değerlendirilen muhtarın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacağı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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