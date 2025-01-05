Denizli’de Çifte Operasyon, Biri 28 Yıl Biri 17 Yıl Hapis Cezası ile Aranan 2 Şahıs Tutuklandı
Denizli’de hırsızlık suçundan 28 yıl, hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, tutuklandı.
Denizli’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından iki şahıs cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA