Denizli’de Çifte Operasyon, Biri 28 Yıl Biri 17 Yıl Hapis Cezası ile Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Denizli’de hırsızlık suçundan 28 yıl, hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, tutuklandı.

Denizli’de Çifte Operasyon, Biri 28 Yıl Biri 17 Yıl Hapis Cezası ile Aranan 2 Şahıs Tutuklandı

Denizli’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 17 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı.

Denizli’de Çifte Operasyon, Biri 28 Yıl Biri 17 Yıl Hapis Cezası ile Aranan 2 Şahıs Tutuklandı - Resim : 1

Öte yandan ekipler, hırsızlık suçundan hakkında 28 yıl 1 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından iki şahıs cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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