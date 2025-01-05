Sobadan Çıkan Yangında Müstakil Ev Küle Döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan kaynaklı yangında müstakil ev kullanılamaz hale döndü.

Sobadan Çıkan Yangında Müstakil Ev Küle Döndü

Antalya'nın Serik ilçesinde sobadan kaynaklı yangında müstakil ev küle döndü.

Serik ilçesi Hasdümen Mahallesinde saat 13.00 sıralarında, Süleyman Uysal'a (59) ait müstakil evde odun sobasından kaynaklı yangın çıktı. Zeytin toplamak için bahçesine giden Süleyman Uysal ve ailesi, komşularının uyarması üzerine evlerinde yangın çıktığı bilgisini aldı.

Vatandaşların ve ev sahibi Süleyman Uysal'ın yangını bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekiplerinin yanı sıra, orman işletme müdürlüğüne ait yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, ev tamamen küle döndü. Yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı

Kaynak: DHA

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