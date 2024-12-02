Denize Düşerek Kaybolan 2 Kardeşin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sarıyer Aşiyan Sahil’de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında yürürken denize düşen 29 yaşındaki Ayşe Can'ı gören 23 yaşındaki kardeşi Velat Can onu kurtarmak için denize atlamıştı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle iki kardeş denizde gözden kaybolmuştu. Kardeşlerin denize düştüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABLA DENİZE DÜŞTÜ, KARDEŞİ PEŞİNDEN ATLADI

Görüntülerde, kardeşlerin sahilde yürüdüğü ve bu sırada ayağı kayan Ayşe Can’ın denize düştüğü, ardından kardeşi Velat Can’ın denize atladığı görülüyor.

Kaynak: DHA