Demirtaş'tan Uykusuz paylaşımı: Mizah ölmüyor ama mizahçıların yaşamı giderek zorlaşıyor
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "Uykusuz'un kapanmasına üzüldüm. Mizah ölmüyor ama mizahçıların yaşamı giderek zorlaşıyor" dedi.
2007 yılında yayın hayatına başlayan haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bugün veda etti.
Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşça kalın" denildi.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, derginin paylaşımını alıntılayarak, şu mesajı yazdı:
"Uykusuz'un kapanmasına üzüldüm. Mizah ölmüyor ama mizahçıların yaşamı giderek zorlaşıyor. Umarım #Uykusuz'un yeniden yayımlanabileceği koşulları sağlamayı, hep birlikte başarırız."
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