MGK'dan NATO mesajı: Katılmak isteyen devletler de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeli

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride "NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir" denildi.

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MGK'dan NATO mesajı: Katılmak isteyen devletler de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeli

2023 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.20'de başlayan toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi. 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından açıklama yapıldı.

MGK bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin milli güvenlik ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır.

NATO ittifakına katılmak isteyen devletlerin müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeleri gerektiğinin altı çizilmiştir.

İslam karşıtı ırkçılığın bir tezahürü olan ve milyarlarca insanın kutsal değerlerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınanmıştır.

Terör örgütleriyle mücadele mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini somut adımlarla yerine getirilmelerinin zaruri olduğu belirtildi.

Din, vicdan ve düşünce hürriyeti gibi değerleri temellerinden sarsan eylemleri teşvik ve himaye edenlerin nefret suçuna ortak oldukları hatırlatılmıştır.

Türkiye NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor, katılmak isteyen devletler de müttefiklik hukukuna ve ruhuna uygun hareket etmeli

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