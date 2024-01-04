Demirtaş Kobane Davası'nda savunmasına devam ediyor: Artık devleti MHP yönetiyor, hakim doğrudan Bahçeli tarafından atandı

IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarına karşılık 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobanê Davası 8’inci günde de devam ediyor.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, 8’inci günde de savunmasına devam eden Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kobane davasına doğrudan müdahale ettiğini savundu. Demirtaş konuya ilişkin, “Erdoğan’ın yıllardır söylediklerini okuyorum. Ama Bahçeli’nin tweet’lerini okumadım. Çünkü bu davaya doğrudan müdahale ediyorlar. Bahçeli benim üzerimden Kürtleri terörist ilan ediyor. Sorosçu Kavala, terörist Demirtaş. Atadedeler örgütüne üye hakim doğrudan Devlet Bahçeli tarafından atandı bu davaya. Devlet şu an MHP’dir. Artık devleti MHP yönetiyor. Sadece Yargıtay’a bakarak bunu görebiliriz. Bir daireyi tutup bütün herkese ayar veriyorlar. Birçok adliyede MHP’li mafyalar terör estiriyor” dedi.

Demirtaş’ın savunmasından öne çıkanlar şöyle:

‘KOBANE DAVASI ŞU SAATTE BİLE SİYASET ÜZERİNDE ETKİ YAPIYOR’

“Bu kadar pasif bir davada ne yapabiliriz, kafa karışsın ve kamuoyunu anlamayacak hale getirelim' dediler. Avukatlar yıllarca binlerce sayfa hazırlasın. Böylece dava devam etsin. Tayyip Erdoğan davayı iki cümle ile anlatır. ‘Yasin Börü’nün katilleri’. Kobanê Davası'nın gerçeği budur. Spotu böyle. Avukatlarımız da yıllardır hazırladıkları savunmaları delilleri ile ortaya döktüler. Savunma yapmaya devam ediyorlar. İki cümlelik kumpas. Niye böyle yaptılar? Hepsini anlattım. Kobanê kumpas davası bu nedenle iki cümledir. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti devletinin sınırlarını aşan bir davadır ve etkisi devam edecektir. Şu saatte bile siyasette etki yaratıyor. Hesap kitap bu dava üzerinden yapılıyor.”

‘KUL HAKKI YERKEN BUNLAR ZIRNIK MÜSLÜMAN DEĞİLLER’

“Davamla doğrudan ilgisi olduğu için güncel bir gelişmeye değinerek savunmama devam edeceğim. Adalet Bakanı yardımcısı, torpil yaparken yakalandı. Meslekte yükselme sınavında torpil yapıyor. 'Burası İslam ülkesidir' diye tweet atıyor. Kul hakkı yerken bunlar zırnık Müslüman değiller. Onlara göre yukarda Allah yoktur. Ama Müslüman görünmek için günde beş değil altı rekat namaz kılıyorlar. Heyet de siyasal İslamcılardan oluşuyor. Heyet de torpilden yükseliyor. Düzen böyle işliyor. Siyasal İslamcılık budur. İşte bunları yapıyorlar.”