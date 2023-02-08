Demirtaş: Gördükçe gözlerim doluyor, tutamıyorum kendimi

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Günlerdir hücreden sizi izliyorum. Gördükçe gözlerim doluyor, tutamıyorum kendimi" dedi. 

Demirtaş: Gördükçe gözlerim doluyor, tutamıyorum kendimi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden dayanışma tweetleri atmaya devam ediyor.

Demirtaş son tweetinde "Günlerdir hücreden sizi izliyorum. Yıkımı, acıları, çaresizliği… Sizi tehdit edenleri, size parmak sallayanları… Ama en çok da kocaman yürekleriyle çabalayanları, yardım ve dayanışma için karınca misali çalışanları… Gördükçe gözlerim doluyor, tutamıyorum kendimi" dedi. 

Hataysporlu Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a ulaşılamadı Hataysporlu Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a ulaşılamadı
Osman Gökçek, CHP, basın mensupları ve sanatçıları hedef gösterdi Osman Gökçek, CHP, basın mensupları ve sanatçıları hedef gösterdi
Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım Acun Ilıcalı duyarsız kalamadı. Deprem bölgesine rekor yardım
FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı FOX TV'deki Yasak Elma yayın akışından çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?