Demirtaş: Gördükçe gözlerim doluyor, tutamıyorum kendimi

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden dayanışma tweetleri atmaya devam ediyor.

Demirtaş son tweetinde "Günlerdir hücreden sizi izliyorum. Yıkımı, acıları, çaresizliği… Sizi tehdit edenleri, size parmak sallayanları… Ama en çok da kocaman yürekleriyle çabalayanları, yardım ve dayanışma için karınca misali çalışanları… Gördükçe gözlerim doluyor, tutamıyorum kendimi" dedi.