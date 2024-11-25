Demir Yolunda Dehşet! Görenler Hemen Polisi Aradı
Adana'nın Seyhan ilçesinde demir yolunda cansız bedeni bulunan gencin kimliğini belli oldu. 29 yaşındaki Ali Şahan’ın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi, sinir krizi geçirdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde Sakarya Mahallesi'ndeki demir yolunda bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin 29 yaşındaki Ali Şahan olduğu tespit edildi.
Demir yoluna gelen Şahan'ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ali Şahan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA